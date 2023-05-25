2023/05/25 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة الطاقة تداهم معملاً لتهريب المشتقات النفطية في البصرة المركز الخبري الوطني.

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