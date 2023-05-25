قبر مهسا أميني في إيران يتعرض للتخريب

2023/05/25 | 10:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – تعرّض قبر مهسا أميني، الشابة الكردية الإيرانية التي أدت وفاتها إلى اندلاع حركة احتجاجية هزت القيادة الدينية في إيران، للتخريب، بحسب ناشطين ومحامي العائلة.توفيت أميني في أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.ودُفنت أميني […]

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