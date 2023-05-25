الرسوب العاطفي – رانيا فتيح

2023/05/25 | 10:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رانيا فتيح مصطلح جديد ظهر بالمجتمع مؤخرا، تعريفه ببساطة، فقد الناس للحب..فقدهم الاقبال علي الحياة بشغف..اعتياد النعمة والبحث عن النقم والاشادة بها..الرسوب العاطفي انك تكون عندك جمال البدايات وتفقده في النهايات..أن تزايد على الحب المعنوي وتربطه بالماديات.أن تنتظر مقابل للحب وان لم يأت المقابل تطلبه.أن تخوض تجارب حتمية […]

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