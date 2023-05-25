مغني راب أميركي شهير الى السجن ست سنوات

2023/05/25 | 10:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك (أ ف ب) – أصدرت محكمة فيدرالية قرب نيويورك حكماً بالسجن ست سنوات لمغني الراب الأميركي فيتي واب المعروف بأغنيته “تراب كوين”، عقب إدانته بتهريب المخدرات.وكانت الشرطة الفدرالية في سيتي فيلد أوقفت ويليام جونيور ماكسويل الثاني (31 عاماً) في نهاية تشرين الاول/أكتوبر 2021 من ملعب للبيسبول في كوينز بنيويورك، حيث كان مقرراً أن […]

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