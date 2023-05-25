السوداني يترأس اجتماعاً لفريق الجهد الخدمي والهندسي

2023/05/25 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الخميس، اجتماع لفريق

الجهد الخدمي والهندسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد

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