تم منع استيرادها.. تمديد فترة تسجيل التكتك و

2023/05/25 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،

اليوم الخميس، عن خطة لدعم كربلاء

المقدسة بعناصر شرطة وعجلات جديدة

للنجدة والمرور، فيما أشار إلى تمديد

فترة تسجيل التكتك و"الستوتة" لمدة شهر.

وقال الشمري في مؤتمر

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