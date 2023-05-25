وزير الخارجية: مؤتمر بغداد الثالث سيركز على العلاقات الإقتصاديَّة لدول الجوار العراقي

2023/05/25 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، إتصالًا هاتفيًا من وزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة السيّدة كاثرين كولونيا.وبحث الجانبان الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة في مُختلِف المجالات، وسُبُل تعزيز التشاور والتنسيق بين بغداد وباريس، وأعرب السيّد الوزير عن شكره إلى الحُكُومة الفرنسيَّة لمواقفها الداعمة للعراق في مُختلِف المجالات.وناقش الجانبان نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء السيّد محمد شياع السودانيّ إلى باريس بتاريخ 2023/1/26، وناقشا الخطوات الأولية للتحضيرات لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثالثة، وأكَّد السيّد الوزير فؤاد حسين أنَّ مؤتمر بغداد القادم سيركز على العلاقات الإقتصاديَّة لدول الجوار العراقيّ وكيفية تحويل التكامل الإقتصاديّ إلى التكامل في هذا المجال.وفي محورٍ آخر تطرق الوزيران إلى إتفاق الشراكة الإستراتيجيَّة الذي تم التوقيع عليه أثناء زيارة السيّد رئيس الوزراء إلى باريس، وسُبُل البدأ بتطبيقه.كما تطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الإقليميّ وتخفيف التوترات بين بلدان المنطقة.من جانبها، أشادت بتطور العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، مُثمنةً عمل وزارة الخارجيَّة في إزالة بعض العقبات أمام الإتفاق بين شركة توتال والحكومة العراقيَّة، مُعربةً عن سعادتها بهذا الإتفاق والذي يؤدي إلى تقوية العلاقات العراقيَّة-الفرنسيَّة بالإضافة إلى أنَّ عمل الشركة المذكوره وخاصة في مجال الغاز المصاحب سيؤدي إلى زيادة الإيرادات العراقيَّة ولكن أيضاً سيقلل تأثير مخاطر البيئة بسبب حرق الغاز.

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