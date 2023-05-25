2023/05/25 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، إلقاء القبض على مبتز الكتروني أخذ مبلغ 30 مليون دينار مقابل عدم نشر صور خاصة.

وذكر بيان للمكافحة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت قوة من مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام بكمين محكم من القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني لقيامه بابتزاز أحد المواطنين وتهديده بنشر صور خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل أخذ مبلغ 30 مليون دينار".

واضافت أنه “تمت عملية القبض بعد استنجاد المواطن بمفارز مكافحة الإجرام والإخبار عن حادث الابتزاز ومباشرة المفارز والدوريات فورا لأهمية الموضوع بالتنسيق مع المشتكي، ومن خلال الجهد الفني تم التوصل الى هوية الجاني وتحديد مكانه والقبض عليه بعد نصب الكمائن".

وتابعت أنه “دونت أقوال المتهم وصدقت قضائياً بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه أصوليا وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات".

واشارت الى انه "من جانب آخر نفذت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد أوامر قبض قضائية بحق متهمين ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة، بالسرقة، والتزوير، وسرقة الدراجات النارية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين المقبوض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساومه بنشر صوره الخاصة.. إجرام بغداد تعتقل متهماً بالابتزاز الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساومه بنشر صوره الخاصة.. إجرام بغداد تعتقل متهماً بالابتزاز الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).