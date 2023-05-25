وزير المالية تبحث في السعودية الانفتاح نحو تطوير الشراكة

2023/05/25 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحثت وزير المالية طيف سامي، مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة في مختلف القطاعات.

وذكر بيان لوزارة المالية، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير المالية طيف سامي التقت وزير الإستثمار السعودي خالد الفالح على هامش اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي في دورته الخامسة المنعقدة بالمملكة العربية السعودية".وأضاف، أن "الجانبين بحثا الملفات المشتركة في مجالات الاقتصاد والمال والاستثمار ، والانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة في مختلف القطاعات، كما وشهد اللقاء التباحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، عبر تنمية التعاون المتبادل في مجال المال والإقتصاد ، الى جانب مناقشة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين ، خاصة ما يتعلق بالقطاع المصرفي والفرص الإستثمارية الزاخرة في العراق وتسهيل متطلبات دخول المستثمرين السعوديين" .وأكدت سامي، "أولوية الارتقاء بمستوى العلاقات مع السعودية، ورفع مستوى العلاقات الستراتيجية والاستثمارية إلى أرفع المستويات ودعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في المجالات المختلفة" .وأضاف البيان: "سيعقد على هامش دورة المجلس التنسيقي ، اجتماع مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والملتقى الاقتصادي السعودي العراقي، بحضور عددٍ من رجال الأعمال في البلدين".

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