المجلس التنسيقي العراقي السعودي يجري اليوم لقاءات ثنائية بين رؤساء اللجان الفرعية

2023/05/25 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،اليوم الخميس،أن المجلس التنسيقي العراقي السعودي سيجري اليوم لقاءات ثنائية بين رؤساء اللجان الفرعية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، "اليوم وعلى هامش الدورة الخامسة للمجلس التنسيقي العراقي - السعودي، في جدة بالمملكة العربية السعودية، سيجرى لقاءات ثنائية بين رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس".وأضاف، أن"وزير الصناعة والمعادن،خالد بتال النجم، سيلتقي مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف وزير الكهرباء مع عدد من الشركات الاستثمارية،اما وزير الزراعة عباس العلياوي سيلتقي مع رئيس شركة الخريف السعودية".وتابع، أن"وزيرة المالية طيف سامي ستلتقي وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح،ونائب محافظ البنك المركزي العراقي عماد العيثاوي سيلتقي مع محافظ البنك المركزي السعودي".وأشار إلى، أن" أعمال الدورة الخامسة للمجلس ستنطلق بحضور رئيسي وأعضاء المجلس للجانبين العراقي والسعودي، يتخللها توقيع مذكرات التفاهم في مجالات الإعلام والبيئة والسياحة".

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