احداث آيار.. السوداني يترأس اجتماعاً لفريق الجهد الخدمي والهندسي

2023/05/25 | 11:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: الخميس 25 آيار 2023 السوداني يترأس اجتماعاً لفريق الجهد الخدمي...

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السوداني يترأس اجتماعاً لفريق الجهد الخدمي والهندسي أولاً على المسلة.

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