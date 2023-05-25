لقاح فيروس الورم الحليمي..هل يجب الاكتفاء بجرعة واحدة أم أكثر؟

2023/05/25 | 11:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك قادة الصحة من حوالي 100 دولة في الدورة السادسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية لمنظمة الصحة العالمية، مع آلاف آخرين وقعوا على مبادرة عالمية للقضاء على سرطان عنق الرحم.

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