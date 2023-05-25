السودان.. اشتباكات تهدد الهدنة بين البرهان وحميدتي

2023/05/25 | 11:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرت الاشتباكات المتفرقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الخميس، مما أدى إلى اختراق الهدوء النسبي في العاصمة الخرطوم، وزاد من خطر انهيار هدنة بوساطة دولية لمدة أسبوع.

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