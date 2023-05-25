شرطة الطاقة تداهم معملا يستخدم لتدوير وتهريب المشتقات النفطية في البصرة

2023/05/25 | 11:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ داهمت شرطة الطاقة اليوم الخميس، معملا يستخدم لتدوير وتهريب المشتقات النفطية في البصرة.وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز انه “بناء على المعلومات الاستخبارية داهمت قوة من الفوج الرابع تابعة للواء الثامن، بالتنسيق مع وحدتي الاستخبارات، وأمن الأفراد لشرطة الطاقة معملا لتدوير وتهريب المشتقات النفطية في محافظة البصرة”.واضافت “وأسفرت العملية عن ضبط […]

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