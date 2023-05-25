2023/05/25 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيرته الفرنسية كاثرين كولونيا، الخطوات الأولية للتحضيرات لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثالثة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونيا".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين بغداد وباريس، وأعرب الوزير عن شكره إلى الحكومة الفرنسية لمواقفها الداعمة للعراق في مختلف المجالات".

وناقش الجانبان، "نتائج زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى باريس بتاريخ 2023/1/26، وناقشا الخطوات الأولية للتحضيرات لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثالثة، وأكد الوزيرأن مؤتمر بغداد القادم سيركز على العلاقات الإقتصادية لدول الجوار العراقي وكيفية تحويل التكامل الإقتصادي إلى التكامل في هذا المجال".

وتابع البيان، "وفي محور آخر تطرق الوزيران إلى اتفاق الشراكة الإستراتيجية الذي تم التوقيع عليه أثناء زيارة رئيس الوزراء إلى باريس، وسبل البدء بتطبيقه، كما تطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الإقليمي وتخفيف التوترات بين بلدان المنطقة".

وأشادت كولونيا، بحسب البيان، بـ"تطور العلاقات الثنائية بين البلدين"، مثمنة "عمل وزارة الخارجية في إزالة بعض العقبات أمام الاتفاق بين شركة توتال والحكومة العراقية".

وأعرب كولونيا عن "سعادتها بهذا الاتفاق والذي يؤدي إلى تقوية العلاقات العراقية-الفرنسية بالإضافة إلى أن عمل الشركة المذكوره وخاصة في مجال الغاز المصاحب سيؤدي إلى زيادة الإيرادات العراقية ولكن أيضا سيقلل تأثير مخاطر البيئة بسبب حرق الغاز".

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