تجويعاً للشعب .. العصائب ترفض مشروع القناة الجافة والربط السككي

2023/05/25 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر النائب عن كتلة الصادقون (الجناح

السياسي لحركة عصائب اهل الحق)، حسن

سالم، الخميس، عن رفضه القاطع لمشروع

تحويل العراق الى القناة الجافة والربط

السككي، معتبرا الامر التفافا على

مبادرة الحزام الاقتصاد

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