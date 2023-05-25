وزير العمل العراقي من القاهرة يمنح

2023/05/25 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤولون في جمهورية مصر العربية

انهم استكملوا لقاءاتهم مع مسؤولين

عراقين،وذلك على هامش فعاليات مؤتمر

العمل العربي المنعقد خلال هذه الأيام

بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح

السيسي رئيس الجمهوري

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