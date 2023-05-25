تعرف على مجموعة منتخبنا الأولمبي في قرعة تصفيات كأس آسيا

2023/05/25 | 11:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جرت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر.

وأوقعت القرعة منتخبنا الأولمبي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الكويت وتيمور الشرقية وماكاو.

وتقام منافسات التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، حيث ستقام المباريات في الكويت.

ويشارك في التصفيات 43 منتخباً، حيث ستكون هذه النسخة السادسة في تاريخ البطولة، وتقام التصفيات خلال الفترة من 4 إلى 12 أيلول القادم.

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