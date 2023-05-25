قيادي كردي يدعو لعدم نقل مشاكل البرلمان بالاقليم إلى مكتبي الديمقراطي والاتحاد

2023/05/25 | 11:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – الزمان دعا عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني ومسؤول الفرع الثاني في اربيل بلند إسماعيل، الخميس، إلى “عدم نقل مشاكل البرلمان والحكومة في الاقليم الى مكتبي حزبي الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني”، كاشفا عن أن “الحزب الديمقراطي مستعد لاجراء الانتخابات في تشرين ثاني المقبل وتنظيم عملية انتخابية نزيهة يتمكن فيها المواطن من التعبير عن […]

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