دعوات لتشكيل

2023/05/25 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا الخبير في شأن المياه عادل المختار، اليوم الخميس، الى تشكيل "خلية ازمة" من أجل مواجهة ازمة الجفاف الخطيرة في البلاد.

وقال المختار، لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق يمر بأزمة جفاف خطيرة جداً، ومع ذلك لا توجد إجراءات حكومية حقيقية لمواجهة هذه الازمة وإيجاد حلول سريعة لها، خصوصاً ونحن مقبلين على فصل الصيف، والخزين المائي ربما لا يكفي لنهاية السنة الحالية".

وأضاف انه "أصبح من الضروري جداً تشكيل خلية ازمة لإدارة ازمة المياه بصورة صحيحة ومن أجل إيجاد حلول سريعة لهذه الازمة".

وأشار الخبير الى أن "الازمة في تصاعد، مع عدم وجود أي حلول، وأن ما يتم طرحه هي مجرد حلول إعلامية لا وجود لها حقيقي على أرض الواقع".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد المائية إن العراق بات لديه فراغ خزاني من المياه يقدر بنحو 80 مليار متر مكعب، في إشارة إلى استنفاد أغلب الخزين الاستراتيجي من المياه الموجودة في البحيرات والسدود.

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