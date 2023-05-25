شاهد بالفيديو.. ندوى حوارية للحد من النزاعات العشائرية في ذي قار

2023/05/25 | 11:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tauizbJzC40

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