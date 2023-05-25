قرعة تصفيات كأس آسيا تضع العراق في المجموعة السادسة

2023/05/25 | 11:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وضعت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في قطر2024، والمؤهلة لدورة باريس، منتخبنا الأولمبي في المجموعة السادسة.وتضم المجموعة السادسة كلا من الكويت وتيمور الشرقية ومكاو، وذلك عقب الحفل الذي […]

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