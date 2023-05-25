2023/05/25 | 11:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً بالأسواق المحلية في محافظات البلاد كافة. وبلغ “سعر البيع 146,750 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 144,750 دينار لكل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار الدولار تسجل انخفاضاً طفيفاً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار الدولار تسجل انخفاضاً طفيفاً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار الدولار تسجل انخفاضاً طفيفاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).