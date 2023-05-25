2023/05/25 | 12:30 - المصدر: اخبار العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: د.أيهم السامرائي وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن مرة اخرى الاسبوع الماضي، مرسوما يمدد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية، المتعلقة بالأوضاع في العراق.
وقال بيان للبيت الابيض، انه “لا تزال...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراق السوداني ورومانو*** ومليشيات إيران) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال بيان للبيت الابيض، انه “لا تزال...
أكمل القراءة ←
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراق السوداني ورومانو*** ومليشيات إيران) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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