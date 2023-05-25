عراق السوداني ورومانو*** ومليشيات إيران

2023/05/25 | 12:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.أيهم السامرائي وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن مرة اخرى الاسبوع الماضي، مرسوما يمدد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية، المتعلقة بالأوضاع في العراق.وقال بيان للبيت الابيض، انه “لا تزال...أكمل القراءة ←

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