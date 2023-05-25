فيديو:مليارين و(500) مليون دينار انفقتها العتبة الحسينية على علاج الاطفال المصابين بالسرطان خلال 120 يوما

2023/05/25 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في

العتبة الحسينية المقدسة الدكتور حيدرة

حمزة العابدي عن انفاق العتبة الحسينية

المقدسة مبلغ مليارين و(500) مليون دينار

خلال الثلث الاول من العام الجاري على

علاج الاط

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