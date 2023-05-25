2023/05/25 | 12:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PDZq375Ao5k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قرار منع استيراد الدراجات وترقيم المتبقية منها يثير لغطا كبيرا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قرار منع استيراد الدراجات وترقيم المتبقية منها يثير لغطا كبيرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).