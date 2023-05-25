التربية: الامتحانات تشهد إنسيابية عالية دون خروقات تُذكر

2023/05/25 | 12:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، أن الامتحانات تشهد إنسيابية عالية دون خروقات تُذكر.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن “وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري مستمر بتفقد المراكز الإمتحانية في محافظات العراق، حيث أجرى زيارة الى قضاء الشرقاط، مطلعاً على أحوال التلاميذ وهم يؤدون إمتحاناتهم داخل القاعات الامتحانية”.

ولفت الوزير، إلى “الإمتحانات ولليوم الخامس على التوالي تسير بإنسيابية عالية دون خروقات تُذكر، بسبب التدابير المُتقنة التي وضعتها الوزارة لإنجاح العملية الامتحانية”.

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