السامرائي يهنئ المهندسين بعيدهم ويدعو الى دعم هذه الشريحة

2023/05/25 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

هنأ رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الخميس، المهندسين العراقيين بمناسبة عيدهم، فيما دعا الى دعم هذه الشريحة.

وقال السامرائي في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم): "بمناسبة يوم المهندس العراقي نحتفل بإنجازات رجال المرحلة الذين يعملون جاهدين لتحسين واقعنا العراقي".





وأضاف أن "المهندسين اليوم يستحقون مزيداً من الدعم لتحقيق أقصى إمكانياتهم في خدمة الوطني وتطويره".

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