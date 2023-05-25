انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى في عامين

2023/05/25 | 12:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

انخفضت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، في تعاملات اليوم الخميس، دون مستوى 300 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى في نحو عامين.

وبحلول الساعة 10:16 بتوقيت بغداد، تراجعت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر يونيو المقبل على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا) بنسبة 3.9% إلى 298.2 دولار لكل ألف متر مكعب.

وافتتحت العقود الآجلة للغاز اليوم الخميس التعاملات عند 311.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

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