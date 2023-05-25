الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين 

2023/05/25 | 12:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، إطلاق دفعة جديدة من السلف المخصصة للموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه "تم منح وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع التي تبدأ من 5 ملايين دينار وحتى 25 مليوناً".

وأوضح البيان، أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تعلمه بمنحه السلفة وذلك بعد أن استكمل جميع الإجراءات لمنحه إياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

ودعا المصرف المستفيدين من تلك السلفة إلى "مراجعة فروع المصرف أو منافذ الصرف لاستلام السلفة"، مضيفاً أنه "المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين".

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