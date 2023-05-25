تعرف على جدول أعمال الدورة الخامسة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي

2023/05/25 | 12:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي بدورته الخامسة في مدينة جدة.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، إن "وزير التخطيط رئيس المجلس التنسيقي العراقي - السعودي محمد تميم نقل، خلال انطلاق أعمال المجلس، رغبة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بنجاح المجلس الذي جاء استكمالاً للمراحل السابقة"، موضحا أن "المجلس سيكون له شأن كبير في العلاقات العراقية-السعودية".

وتابع مجيد، أن "رئيس المجلس أكد أن هناك خطوات ومهمات مستقبلية في ظل التحديات التي يشهدها العالم وأبرزها التحديات المناخية وانعكاسها ومعالجتها من خلال عزم قيادتي البلدين، حيث سيتمكن المجلس من الاهتمام بكافة المهمات والعلاقات الثنائية"، لافتاً إلى، أنه "سيتم بحث قضايا مهمة منها الربط الكهربائي والشراكة الصناعية والاستثمار والزراعة والتعاون المشترك".

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