بالوثائق.. نواب من المالية النيابية يقدمون تعديلا لمواد كردستان في الموازنة

2023/05/25 | 12:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم عدد من اعضاء اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس، تعديلا لمواد اقليم كردستان ضمن قانون الموازنة.

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نواب من المالية النيابية يقدمون تعديلا لمواد كردستان في الموازنة أولاً على ايرث نيوز.

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