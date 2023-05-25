كأنه مغني روك.. شاهد حفاوة استقبال مسؤول أسترالي لرئيس الوزراء الهندي في سيدني

2023/05/25 | 13:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بحفاوة بالغة أثناء فعالية في أستراليا، حيث حضر آلاف المغتربين الهنود المسيرة في أكبر ساحات سيدني الرياضية.

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