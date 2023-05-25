2023/05/25 | 13:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد السهر على الرغم من أن الذكرى المئوية لولادة الشاعرة العراقية الكبيرة نازك الملائكة ستكون عند الثالث والعشرين من آب المقبل، لكن حسناً فعلت الحكومة العراقية ووزارة التربية باعتماد يوم 16 آذار مناسبةً للاحتفال بهذه الذكرى المهمة في المدارس العراقية على طول الوطن وعرضه، وها هي ذي الشاعرة الكبيرة تمنحنا فرصة نادرة للاندماج الوطني الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاحتفال بمئوية رائدة الشعر الحر – محمد السهر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاحتفال بمئوية رائدة الشعر الحر – محمد السهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).