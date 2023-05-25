السجن أربعة أعوام ونصف لأحد رموز الهجوم على مبنى الكابيتول

2023/05/25 | 13:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (أ ف ب) – أصدرت محكمة أميركية الأربعاء حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بحقّ ريتشارد بارنيت الذي وضع في مطلع 2021 قدمه على مكتب رئيسة مجلس النواب في حينه نانسي بيلوسي عندما اقتحم مع حشد من أنصار الرئيس يومها دونالد ترامب مبنى الكابيتول.وفي 6 كانون الثاني/يناير 2021 اقتحم بارنيت مع الآلاف من […]

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