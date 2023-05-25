وزيرة الخارجية الفرنسية تزور إيطاليا لتفعيل تحسن العلاقات

2023/05/25 | 13:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما (أ ف ب) – تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الخميس روما لإجراء محادثات مع نظيرها الإيطالي انتونيو تاجاني بهدف تفعيل الانفراج في العلاقات بين البلدين بعد الخلافات حول الهجرة.وستلتقي كولونا وزير الخارجية الإيطالي نائب رئيس الوزراء والرجل الثاني في قيادة حزب “إيطاليا إلى الأمام” (فورتسا إيطاليا) اليميني الشريك الصغير في التحالف المحافظ […]

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