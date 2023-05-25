العراق والسعودية يوقعان مذكرات تفاهم بمجالات التعليم وتقديم المنح الدراسية

2023/05/25 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي في مجال التعليم.

واشار العبودي في كلمة له خلال أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي بدورته الخامسة في جدة وتابعتها (بغداد اليوم) الى "إبرام مذكرات تفاهم في مجالات التعليم والاستمرار في تقديم المنح الدراسية للعراقيين بين الجامعات العراقية والسعودية".

وأضاف أن "الجامعات العراقية ستستقبل الطلاب السعوديين وستكون هناك منح سكن للدراسة مجاناً تتكفل بها الحكومة".

ولفت الى "تنفيذ برامج تدريبية للكوادر التدريبية في وزارة التربية وقيام الفريق العراقي بزيارة السعودية للاطلاع على مشروع الجانب السعودي وتبادل الخبرات".

وأوضح أنه "ستكون هناك ورش عمل في قطاع الرياضة ومذكرة تفاهم بين اتحادي كرة القدم العراقي والسعودي لإقامة مباريات ودية مشتركة".





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