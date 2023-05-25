بينهم تجار ومروجي المخدرات.. اعتقال 20 متهما وضبط أسلحة في بغداد

2023/05/25 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على (20) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط عدد من الاسلحة والأعتدة غير المرخصة وكمية من المواد المخدرة.

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