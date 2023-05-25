احباط عملية تهريب سعات للإنترنت في كركوك

2023/05/25 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، احباط عملية تهريب سعات للإنترنت في محافظة كركوك.

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