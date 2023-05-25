فيديو:فيهما مركز ابحاث جينية :برجين ب24 طابق تنشأهما العتبة الحسينية لاستيعاب علاج السرطان بالعراق

2023/05/25 | 13:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في

العتبة الحسينية المقدسة عن القرار

الذي اتخذ آنيا ودون تخطيط مسبق لتنفيذ

مشروع التوسعة الكبيرة لمؤسسة وارث

الدولية لعلاج الاورام المكون من برجين

واربعة وعشرون طبقة

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