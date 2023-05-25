السعودية تبدي رغبة

2023/05/25 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير النقل السعودي صالح الجاسر، الخميس، السعي لتوسيع الشراكات الاستثمارية والاقتصادية مع العراق.

وذكر الجاسر خلال كلمة له في انطلاق أعمال المجلس التنسيقي، وجود "رغبة جادة وقوية" من الملك السعودي وولي العهد بـ"توسيع الشراكات الاستثمارية والاقتصادية في جميع المجالات والدخول الى العراق بقوة".

وأضاف، أنه "تم مناقشة تعزيز التعاون الدولي في مجال أمن الطيران ومشاركة الجانب العراقي في برنامج أمن الطيران بالشرق الأوسط الذي احتضنته السعودية".

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