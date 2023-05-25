2023/05/25 | 13:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -Qk896mM1TI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خريجو جامعات المحاصصة.. بين البطالة أو البطالة المقنعة حكوميا أو إنقاذهم براتب الرعاية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خريجو جامعات المحاصصة.. بين البطالة أو البطالة المقنعة حكوميا أو إنقاذهم براتب الرعاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).