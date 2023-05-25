أسعار صرف الدولار بالعراق

2023/05/25 | 13:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر (تقدم)، اليوم الخميس، أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار البيع: 145.900 دينار لكل 100 دولار.

أسعار الشراء: 144.900 ديناراً لكل 100 دولار.

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