رئيس الجمهورية يدعو لإنشاء حديقة خاصة بالشهداء تثمينا لتضحياتهم للعراق

2023/05/25 | 13:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، لإنشاء حديقة خاصة بالشهداء تثمينا لتضحياتهم للعراق.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان، ان “رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، محافظ بغداد محمد جابر العطا”.

وأضافت، أن “اللقاء جرى خلاله، بحث المشاريع التي تقوم بها المحافظة والخدمات التي تقدمها للمواطنين في العاصمة”.

وشدد رئيس الجمهورية، على “ضرورة الاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية لسكان بغداد، فضلاً عن أهمية تطوير مظاهر الحياة العامة والحفاظ على النظام وبما يتناسب مع دورها التاريخي ومكانتها الحضارية”.

وأكد أن “الأمن والاستقرار ركيزة أساسية في حياة الشعوب، لافتا فخامته إلى أننا نحتاج إلى التثقيف باتجاه المواطنة والتمسك بالوطن والاعتماد على الكفاءات الموجودة في البلد”.

وأضاف أن “بغداد ركيزة هامة للثقافة والعلوم والآداب وتحتاج إلى التخطيط والإحصاء، والعالم المتقدم يعتمد اليوم على البرامج والخطط المستقبلية”.

وأشار إلى “أهمية إنشاء حديقة خاصة بالشهداء تقديرا واعتزازا بتضحياتهم الجليلة من أجل العراق، والاهتمام بدور الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وشديدي العوق”.

من جانبه، استعرض العطا “آليات عمل المحافظة وخططها المستقبلية، فضلاً عن المعوقات التي تواجهها”، مؤكدا “الحاجة إلى مشروع ثقافي يؤسس لاحترام الدولة ومؤسساتها”.

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