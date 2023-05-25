انتخابات الرئاسة التركية.. بروتوكول منافس إردوغان يوجه الأنظار نحو موقف الأكراد

2023/05/25 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه البروتوكول الذي وقعه منافس إردوغان على كرسي الرئاسة، كمال كليتشدار أوغلو، مع زعيم "حزب النصر" المعادي للاجئين، أوميت أوزداغ، الأنظار إلى الموقف الذي ستتخذه الأحزاب الكردية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

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