2023/05/25 | 14:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقدت أعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي، الخميس، في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.وحضر الجلسة أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الفرعية من الجانبين السعودي والعراقي، حيث ترأس الجانب السعودي ماجد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيان الختامي للدورة الخامسة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي المركز الخبري الوطني.

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