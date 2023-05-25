2023/05/25 | 14:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، دعوة الى أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح لزيارة العراق.وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقاه / المركز الخبري الوطني /، أنه “سلم سفير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس رشيد يوجه دعوة رسمية لأمير الكويت لزيارة العراق المركز الخبري الوطني.

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