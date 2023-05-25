الأمن الوطني في كركوك يحبط عملية تهريب سعات للإنترنت

2023/05/25 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضمن التوجيهات الحكومية في متابعة ملف تهريب سعات الإنترنت والسعي الحثيث لملاحقة مهربيها، توفرت معلومات إستخبارية دقيقة لدى مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك عن وجود (3) أبراج كانت معدة لتهريب حزم إنترنت من محافظة أربيل باتجاه كركوك، على الفور وبعد إستحصال الموافقات القضائية توجهت مفارزنا بالتنسيق مع هيئة الإعلام والإتصالات إلى مكان تواجد الأبراج وإحباط عملية التهريب من خلال تفكيك ومصادرة الأجهزة من على هذه الأبراج.وقد أحيلت المضبوطات إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.

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