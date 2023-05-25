2023/05/25 | 14:10 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتحذيرات من تأثيراتها) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rvBiHHZj0cw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتحذيرات من تأثيراتها) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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