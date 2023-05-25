2023/05/25 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على افراد ينتمون لحركات دينية "منحرفة" في محافظة ميسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بأفراد حركات دينية "منحرفة" في ميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بأفراد حركات دينية "منحرفة" في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).